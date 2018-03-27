Антонов: Россия не даст себя спровоцировать на эмоциональный срыв

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Россия не даст себя спровоцировать на эмоциональный срыв, но ответит на высылку дипломатов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Правда всплывет. Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет", — говорится в заявлении посла на странице посольства в Facebook.

При этом Антонов отметил, что высылка дипломатов была объявлена на фоне трагедии в Кемерово, где на пожаре погибли более 60 человек.

"Сегодня, в день трагедии в Кемерово мы увидели от официального Вашингтона эмоциональную глухоту, безразличие и бездушие. Нам просто решили сделать больнее. Что же, можете радоваться. И это при том, когда простые американцы — вместе с нами в нашем горе, шлют нам соболезнования. Спасибо, друзья", — заявил посол.