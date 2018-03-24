Несколько тысяч человек прошлись по Брюсселю маршем против расизма

БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Несколько тысяч человек прошли в субботу маршем по улицам Брюсселя в рамках акции против расизма, организованной при участии 120 правозащитных организаций.
Акция завершилась без существенных нарушений общественного порядка около 17:30 (19:30 мск). По пути следования колонны периодически возникали небольшие автомобильные заторы.
Всего в акции, приуроченной к Международному дню борьбы за ликвидацию дискриминации, приняли участие, по оценке полиции, около трех тысяч человек. Среди участников были представители левых организаций и НПО, защищающих права мигрантов.