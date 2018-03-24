Несколько тысяч человек прошлись по Брюсселю маршем против расизма

БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Несколько тысяч человек прошли в субботу маршем по улицам Брюсселя в рамках акции против расизма, организованной при участии 120 правозащитных организаций.

Как сообщили в полиции, колонна стартовала около 14:30 по местному времени (16:30 мск) от бульвара Руа Альбер II в центре бельгийской столицы и проследовала в сторону вокзала Миди. Протяженность маршрута составила порядка трех километров.

Акция завершилась без существенных нарушений общественного порядка около 17:30 (19:30 мск). По пути следования колонны периодически возникали небольшие автомобильные заторы.

Всего в акции, приуроченной к Международному дню борьбы за ликвидацию дискриминации, приняли участие, по оценке полиции, около трех тысяч человек. Среди участников были представители левых организаций и НПО, защищающих права мигрантов.