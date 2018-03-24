Спикер парламента Каталонии призвал создать единый фронт защиты демократии

МАДРИД, 24 мар – РИА Новости. Спикер парламента Каталонии, представитель сепаратистской партии "Левые республиканцы" Роже Торрен призвал к созданию "единого фронта в защиту демократии" и пообещал добиться освобождения каталонских политиков, арестованных в связи с проведением незаконного референдума о независимости.

В субботу было отменено голосование по кандидатуре представителя партии "Вместе за Каталонию" Жорди Туруля, который был арестован накануне по обвинениям в организации восстания вместе еще с четырьмя политиками. Однако заседание парламента все-таки состоялось. На нем представители различных политических сил высказали свои позиции по последним событиям в Каталонии.

После заседания Торрен выступил с заявлением. Он назвал судебные решения несправедливыми, нарушающими политические права и права граждан.

"Они отменили не заседание парламента по утверждению главы женералитета, они отменили демократию… Я призываю вас создать единый фронт в защиту демократии, свободы и плюрализма", — заявил он.

При этом представитель "Левых республиканцев" добавил, что "ответ должен быть цивилизованным, мирным и демократичным". "Должен быть политическим", — сказал Торрен.

Спикер также добавил, что хочет, чтобы арестованные политики "вернулись домой". "Мы хотим, чтобы вы были дома, и мы этого добьемся, не сомневайтесь", — сказал Торрен.

Во время его речи зал покинули депутаты от социалистической партии, представители Народной партии ушли из парламента еще до начала обсуждения.

Около парка Сьютаделла, на территории которого расположен каталонский парламент и доступ в который был закрыт представителями правоохранительных органов, проходит митинг. В нем участвует около сотни человек.

В четверг судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Пятеро политиков, в том числе кандидат на пост главы женералитета Жорди Туруль, арестованы. Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе Карлеса Пучдемона.

Ранее по делу о незаконном референдуме о независимости были арестованы еще четыре каталонских политика – в том числе лидер "Левых республиканцев Каталонии", бывший заместитель председателя правительства автономного сообщества Ориол Жункерас. Таким образом, сейчас в тюрьмах находятся девять человек. Все они обвиняются в организации восстания. Это преступление карается тюремным заключением сроком до 30 лет.