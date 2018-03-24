МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Стремление США к глобальному лидерству в мире приводит к тотальному межгосударственному противоборству, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Сегодня определяющее влияние на развитие военно-политической обстановки в мире оказывает стремление Соединенных Штатов Америки не допустить утраты "глобального лидерства", сохранить однополярный мир любыми средствами, включая военные. Это противоречит взглядам многих государств, в том числе и России, которая не приемлет диктата и выступает за справедливое мироустройство", — сказал Герасимов в Военной академии Генштаба.

"Вследствие этого резко активизировалось межгосударственное противоборство. Его основу по-прежнему составляют невоенные меры — политические, экономические и информационные. Более того, помимо упомянутых сфер оно постепенно распространилось на все стороны деятельности современного общества — дипломатические, научные, спортивные, культурные и фактически стало тотальным", — подчеркнул начальник Генштаба.

Он отметил, что при этом нельзя утверждать, что вооруженная борьба отошла на второй план. "Действительность показывает, что экономические, политические, дипломатические и другие невоенные меры со стороны Запада в отношении неугодных государств подкрепляются угрозой применения военной силы или прямым ее использованием", — констатировал начальник Генштаба.

По его словам, "военная сила Соединенными Штатами и их союзниками зачастую применяется в обход общепринятых норм международного права или на основе искаженных трактовок этих норм в свою пользу, под лозунгом защиты демократии".