Суд арестует кандидата на пост главы женералитета Каталонии и ряд политиков

МАДРИД, 23 мар — РИА Новости. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена принял решение о тюремном заключении в качестве предварительной меры пресечения в отношении пяти каталонских политиков, в том числе кандидата на пост главы женералитета Жорди Туруля.

В пятницу в ВС были вызваны шесть каталонских политиков — бывшие члены правительства Пучдемона Жорди Туруль, Рауль Ромева, Жозеп Руль и Долорс Басса, бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель и генеральный секретарь партии "Левые республиканцы Каталонии" Марта Ровира. Ровира в суд не явилась и сообщила, что уехала из Испании. Прокуратура запросила арестовать бывших членов каталонского правительства и экс-спикера, а также выдать международный ордер на арест Ровиры и вновь объявить в общеевропейский розыск Пучдемона и остальных политиков, находящихся за пределами страны.

В результате судья принял решение об аресте без права выхода под залог пяти политиков, явившихся в суд, поскольку существует риск, что они скроются или повторно совершат преступления, в которых их обвиняют.

Выступая в суде, пятеро обвиняемых заявили, что не отказываются от своих политических целей, что их подвергают уголовному преследованию по политическим мотивам, и также что они выступают за переговоры для разрешения каталонского конфликта.

В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с так называемым референдумом о независимости, 13 из них – в организации восстания.

Среди тех, кто обвиняется в организации восстания, — бывший глава женералитета Карлес Пучдемон, его бывший заместитель, лидер "Левых республиканцев Каталонии" Ориол Жункерас, еще семь членов его правительства, бывшая спикер каталонского парламента Карме Форкадель, бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчес, глава общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишар, генеральный секретарь партии "Левые республиканцы Каталонии" Марта Ровира. Обвинения в организации восстания и растрате госсредств предъявлены в том числе кандидату на пост главы женералитета, бывшему официальному представителю правительства Пучдемона Жорди Турулю.

Организация восстания по испанским законам карается наказанием до 30 лет тюремного заключения.