Ципрас подтвердил визит в Москву

АФИНЫ, 23 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что второй раз посетит Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Ципрас в понедельник направил поздравление Путину с победой на выборах, а в четверг позвонил российскому лидеру. Путин пригласил Ципраса посетить Россию.

На пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе Ципрас сказал, что Греция выходит из кризиса и в последние три года восстанавливает позиции в мире. По его словам, об этом свидетельствуют его контакты с президентами США – предыдущим и нынешним, и с президентом России.

"Президент России приезжал в нашу страну (в 2016 году). Я посещу второй раз Москву", — сказал Ципрас.

"Все это означает, что Греция движется вперед и не вернется назад", — сказал он.

Пока не известно, когда может состояться визит Ципраса.