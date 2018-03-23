Рахой призвал парламент Каталонии утвердить чистого перед законом кандидата

МАДРИД, 23 мар – РИА Новости. Новым главой каталонского правительства должен стать человек, у которого нет проблем с законом, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.
"Должен быть представлен кандидат, у которого нет проблем с законом. Я всегда это говорил. Сначала представляют кандидата, который находится в Брюсселе, потом другого, теперь третьего. Я хочу, чтобы была восстановлена экономическая, институционная и социальная нормальная ситуация", — заявил Рахой на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал телеканал 24 Horas.
Он также заявил, что "решения о руководстве" должны определять каталонские партии, но в "рамках закона". "В Каталонии должен начаться этап диалога, а не конфронтации. Правительство хочет вести диалог, но всегда в рамках закона", — заявил Рахой.
Накануне состоялся первый тур голосования в парламенте Каталонии по кандидатуре на пост глав правительства автономии. Бывшему официальному представителю правительства Пучдемона Жорди Турулю, которому предъявлены обвинения в организации восстания, не удалось набрать абсолютное большинство голосов для утверждения его главой женералитета. Второй тур назначен на субботу — для утверждения достаточно простого большинства голосов.
В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с так называемым референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания.