Рахой призвал парламент Каталонии утвердить чистого перед законом кандидата

МАДРИД, 23 мар – РИА Новости. Новым главой каталонского правительства должен стать человек, у которого нет проблем с законом, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

"Должен быть представлен кандидат, у которого нет проблем с законом. Я всегда это говорил. Сначала представляют кандидата, который находится в Брюсселе, потом другого, теперь третьего. Я хочу, чтобы была восстановлена экономическая, институционная и социальная нормальная ситуация", — заявил Рахой на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал телеканал 24 Horas.

Он также заявил, что "решения о руководстве" должны определять каталонские партии, но в "рамках закона". "В Каталонии должен начаться этап диалога, а не конфронтации. Правительство хочет вести диалог, но всегда в рамках закона", — заявил Рахой.

Рахой не стал комментировать возможность возобновления европейского ордера на арест бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона. "Это не в моей компетенции. Мы должны подождать решения, которое будет принято", — сказал премьер.

Накануне состоялся первый тур голосования в парламенте Каталонии по кандидатуре на пост глав правительства автономии. Бывшему официальному представителю правительства Пучдемона Жорди Турулю, которому предъявлены обвинения в организации восстания, не удалось набрать абсолютное большинство голосов для утверждения его главой женералитета. Второй тур назначен на субботу — для утверждения достаточно простого большинства голосов.

Прокуратура Испании просит Верховный суд поместить его, а также еще четырех политиков под арест без права выхода под залог, а также объявить в международный розыск генерального секретаря "Левых республиканцев Каталонии" Марту Ровиру.

В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с так называемым референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания.

Среди тех, кто обвиняется в организации восстания, — бывший глава женералитета Карлес Пучдемон, его бывший заместитель, лидер "Левых республиканцев Каталонии" Ориол Жункерас, еще семь членов его правительства, бывшая спикер каталонского парламента Карме Форкадель, бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчес, глава общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишар, генеральный секретарь партии "Левые республиканцы Каталонии" Марта Ровира. Обвинения в организации восстания и растрате госсредств предъявлены и Турулю.