У парламента Словакии мужчина высыпал белый порошок

Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе

Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе

ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Мужчина высыпал в пятницу у главного входа в здание Национального совета (парламента) Словакии белый порошок неизвестного происхождения, вызванное подразделение химической защиты проводит соответствующую проверку, сообщила пресс-служба парламента.

"Главный вход в здание парламента временно закрыт, действует запасной вход и выход. В эти минуты производятся стандартные действия для обеспечения безопасности находящихся в здании людей. Вызванное подразделение химической защиты исследует происхождение вещества. Рассыпавший порошок мужчина задержан", — говорится в сообщении.

Депутаты парламента с утра ведут дебаты о вотуме доверия утвержденному президентом республики Андреем Киской в четверг составу нового правительства во главе с премьером Петером Пеллегрини. Инцидент с неизвестным веществом у входа в парламент не повлиял, по данным пресс-службы, на ход заседания.