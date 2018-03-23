Суд разрешил Савченко покинуть стеклянный бокс на время слушания ее дела

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева разрешил депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко покинуть стеклянную кабину для подозреваемых и находиться рядом с защитниками во время рассмотрения ходатайства о ее аресте, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу суд в Киеве начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об избрании Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
"Предоставить разрешение Савченко находиться за пределами стеклянной кабины, рядом с защитниками, в зале суда на время проведения заседания в рамках рассмотрения данного ходатайства (об избрании меры пресечения – ред.)", — сказал судья по делу Евгений Сидоров.
После этого Савченко покинула стеклянную кабину и села рядом с адвокатами.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.