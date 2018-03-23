Российские дипломаты напомнили Джонсону о "зигующих" английских футболистах

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российское посольство в США отреагировало на заявление британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, который сравнил предстоящий чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в Германии в 1936 году.

Дипломаты опубликовали в Twitter видео, на котором футболисты английской сборной вскидывают руки в нацистском приветствии. Это кадры матча Германией — Англия в 1938 году в Берлине.

​"Это было невозможно в России в те годы и наказуемо сейчас", — подчеркнули дипломаты.

Твит набрал несколько сотен репостов, его разместили на своей странице и сотрудники посольства России в Великобритании. Комментаторы согласились с тем, что в таком свете заявление главы британского МИД выглядит весьма лицемерно.

English hypocrites. — Gcobani Ndzongana (@DG_Ndzongana) 23 марта 2018 г.

Несколько подписчиков поблагодарило дипломатов за видео, признавшись, что и не знали об этом.

..very interesting. One learns new things every day. — Olawale Ajala (@BellyTheBoy_) 23 марта 2018 г.

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Wow, I hadn't seen this before. — Mandy Lane (@MandyLa76473548) 23 марта 2018 г.

​Несколько дней назад Борис Джонсон на заседании парламентского комитета по международным делам согласился с утверждением одного из депутатов о том, что Россия может использовать чемпионат мира по футболу так же, как Адольф Гитлер Олимпиаду в Берлине в 1936 году – для поднятия имиджа страны.

Это заявление вызвало общественный резонанс. По словам посла в Лондоне Александра Яковенко, подобные сравнения оскорбляют российский народ.