Додон надеется на получение Молдавией статуса наблюдателя при ЕАЭС

КИШИНЕВ, 23 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает, что республика получит статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на ближайшем заседании экономического блока в 2018 году.
"После подписания меморандума о сотрудничестве в апреле прошлого года мы провели по моей инициативе несколько заседаний рабочих групп в Кишиневе и обсуждали конкретные детали наших двусторонних отношений. По нашей информации, следующее заседание должно пройти во втором квартале этого года в России. Предварительно нас проинформировали, что я буду приглашен. В прошлом году я участвовал в двух таких встречах. В 2018 году тоже приму участие", — заявил Додон в интервью газете "Известия".
Он напомнил, что заявка Молдавии на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС была одобрена всеми президентами стран организации. "Поэтому надеюсь, что в этом году на первом саммите будет принято окончательное решение, и Молдова получит статус наблюдателя", — подчеркнул Додон.
Он отметил, что в прошлом году Молдавия экспортировала в Россию 214 тысяч тонн яблок, рекордное число за 26 лет независимости республики. "Несмотря на таможенные пошлины. При этом в европейские страны даже с учетом того, что у нас с ЕС беспошлинная торговля, поставили всего несколько тысяч тонн. А это лишь один из примеров", — пояснил Додон.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.