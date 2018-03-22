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В мире

Кандидат на пост главы женералитета Каталонии предложил Испании диалог

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (524)
19:5122.03.2018
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© AFP 2018 / Pierre-Philippe MarcouИспанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне. Архивное фотоИспанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Pierre-Philippe Marcou

МАДРИД, 22 мар — РИА Новости. Кандидат на пост главы каталонского правительства Жорди Туруль предлагает испанским властям вести диалог. Об этом он заявил, выступая с программной речью на заседании парламента автономного сообщества.

"Мы снова предлагаем диалог испанскому правительству. Диалог, диалог и диалог. Внутри (Каталонии — ред.) и за пределами. Диалог не значит отказ ни от чего. Это готовность слушать, мы готовы вести диалог с государством", — заявил Туруль на заседании, которое транслирует сайт парламента Каталонии.

"Хочу обратиться к вам с посланием мира, братства, доверия, надежды. Мы должны сохранить наши ценности как народ, где бы мы ни жили. Крик после 1 октября (день проведения незаконного референдума о независимости — ред.) говорил "мир". Мы мирные люди", — заявил депутат от партии "Кандидатура народного единства", добавив, что "альтернативы демократии нет", "альтернатива ей диктатура".

Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Он добавил, что "предпочитает подвергнуться риску стать жертвой несправедливости, чем отойти в сторону в такой момент".

В четверг в парламенте Каталонии проходит заседание парламента, на котором депутаты обсуждают кандидатуру Туруля на пост главы женералитета. О проведении заседания стало известно поздно вечером в среду.

Спешка вызвана тем, что в пятницу судья Верховного суда (ВС) объявит о предварительной мере пресечения в отношении шести каталонских политиков, которых обвиняют в преступлениях, связанных с проведением незаконного референдума в Каталонии и провозглашением независимости в октябре прошлого года. Сторонники отделения Каталонии опасаются, что судья может объявить об аресте Туруля.

Флаги Каталонии и Испании на музее в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Для утверждения в первом туре кандидату на пост главы женералитета необходимо абсолютное большинство голосов депутатов — 68 из 135. Однако такой поддержки у Туруля нет. За несколько минут до начала заседания сепаратистская партия "Кандидатура народного единства" заявила, что четыре ее представителя воздержатся при голосовании.

Из 135 депутатов каталонского парламента партии, выступающие за отделение от Испании, имеют в общей сложности 70 мандатов. В том числе "Вместе за Каталонию" 34 мандата, у "Левых республиканцев" 32 мандата. Еще четыре мандата у "Кандидатуры народного единства".

Вид на Барселону. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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При этом два политика — бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и бывший советник его правительства Тони Комин — не могут участвовать в голосовании, так как находятся в Европе и не передали свои голоса другим представителям. Таким образом, "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" имеют в парламенте реально только 64 мандата. У партий, поддерживающих территориальную целостность Испании, 65 мандатов.

Для утверждения во втором туре, который должен пройти через 48 часов после первого, достаточно простого большинства голосов.

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