Кандидат на пост главы женералитета Каталонии предложил Испании диалог

МАДРИД, 22 мар — РИА Новости. Кандидат на пост главы каталонского правительства Жорди Туруль предлагает испанским властям вести диалог. Об этом он заявил, выступая с программной речью на заседании парламента автономного сообщества.
"Мы снова предлагаем диалог испанскому правительству. Диалог, диалог и диалог. Внутри (Каталонии — ред.) и за пределами. Диалог не значит отказ ни от чего. Это готовность слушать, мы готовы вести диалог с государством", — заявил Туруль на заседании, которое транслирует сайт парламента Каталонии.
"Хочу обратиться к вам с посланием мира, братства, доверия, надежды. Мы должны сохранить наши ценности как народ, где бы мы ни жили. Крик после 1 октября (день проведения незаконного референдума о независимости — ред.) говорил "мир". Мы мирные люди", — заявил депутат от партии "Кандидатура народного единства", добавив, что "альтернативы демократии нет", "альтернатива ей диктатура".
В четверг в парламенте Каталонии проходит заседание парламента, на котором депутаты обсуждают кандидатуру Туруля на пост главы женералитета. О проведении заседания стало известно поздно вечером в среду.
Спешка вызвана тем, что в пятницу судья Верховного суда (ВС) объявит о предварительной мере пресечения в отношении шести каталонских политиков, которых обвиняют в преступлениях, связанных с проведением незаконного референдума в Каталонии и провозглашением независимости в октябре прошлого года. Сторонники отделения Каталонии опасаются, что судья может объявить об аресте Туруля.
Из 135 депутатов каталонского парламента партии, выступающие за отделение от Испании, имеют в общей сложности 70 мандатов. В том числе "Вместе за Каталонию" 34 мандата, у "Левых республиканцев" 32 мандата. Еще четыре мандата у "Кандидатуры народного единства".
Для утверждения во втором туре, который должен пройти через 48 часов после первого, достаточно простого большинства голосов.