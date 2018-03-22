Президент Судана пригласил Путина в Хартум

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Государственное информационное агентство Судана SUNA сообщило, что президент страны Омар аль-Башир направил приглашение российскому коллеге Владимиру Путину посетить Хартум, российский лидер принял приглашение.
В свою очередь, по информации агентства, Путин заявил о готовности перенести срок выплаты долгов Судана, а также о намерении РФ увеличить инвестиции в сферы энергетики, ТЭК и добычи полезных ископаемых и золота.
Директор канцелярии аль-Башира Хатем Хасан Бахит сообщил агентству, что лидер Судана отдал указания соответствующим органам заняться подготовкой визита президента РФ и подготовить совместные инвестиционные проекты.