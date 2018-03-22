Президент Судана пригласил Путина в Хартум

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Государственное информационное агентство Судана SUNA сообщило, что президент страны Омар аль-Башир направил приглашение российскому коллеге Владимиру Путину посетить Хартум, российский лидер принял приглашение.

По данным агентства, в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора президент Судана Омар аль-Башир обсудил с Путиным развитие двусторонних отношений. Аль-Башир поздравил Путина с переизбранием на четвертый срок и пригласил его посетить Судан. Отмечается, что президент РФ принял приглашение.

В свою очередь, по информации агентства, Путин заявил о готовности перенести срок выплаты долгов Судана, а также о намерении РФ увеличить инвестиции в сферы энергетики, ТЭК и добычи полезных ископаемых и золота.

Директор канцелярии аль-Башира Хатем Хасан Бахит сообщил агентству, что лидер Судана отдал указания соответствующим органам заняться подготовкой визита президента РФ и подготовить совместные инвестиционные проекты.