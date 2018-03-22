Итальянцы испугались шума при преодолении самолетами ВВС звукового барьера

РИМ, 22 мар — РИА Новости, Сергей Старцев. Похожие на взрывы хлопки, связанные с преодолением звукового барьера двумя самолетами ВВС Италии, вызвали в четверг панику у многих жителей североитальянской области Ломбардия, сообщили местные СМИ.
Паника распространилась и через социальные сети, многие пользователи которых немедленно предположили, что на севере страны произошли два сильных взрыва. Как свидетельствует миланская газета Il Giornale, в некоторых местах люди в страхе покинули свои дома и вышли на улицы, а кое-где даже началась эвакуация госучреждений.
Однако вскоре выяснилось, что речь идет о ложной тревоге. Представитель ВВС Италии сообщил журналистам, что взрывоподобные хлопки были вызваны полетом двух истребителей Eurofighter, двигавшихся со сверхзвуковой скоростью. Разрешение на преодоление звукового барьеры пилоты получили от своего командования в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в воздушном пространстве на севере Италии.
Тем не менее, сообщается, что прокуратура Бергамо заинтересовалась данным инцидентом и запросила информацию о происшедшем у компетентных военных органов.