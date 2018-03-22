СБУ заявила о задержании жительницы Крыма по делу о подделке документов

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что на границе с Крымом задержана бывшая мичман украинских военно-морских сил, которая в 2014 году не вернулась с полуострова для прохождения военной службы на Украине, на нее завели дело о подделке документов.

Ранее прокуратура Центрального региона Украины заявила, что более 4 тысяч военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из Крыма для прохождения службы на Украине, находятся в розыске и обвиняются в дезертирстве.

Как сообщает ведомство, женщина была задержана на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом. Она планировала выехать из Крыма для переоформления документов.

"Правоохранители установили, что бывшая мичман в 2014 году не вернулась на материковую часть государства. Военнослужащий был объявлен в розыск военной прокуратурой", — говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело по статье "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".