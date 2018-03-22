Президент Мальдив снял режим чрезвычайного положения

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент Мальдив Абдулла Ямин объявил, что не будет продлять в стране режим чрезвычайного положения, введенный 45 дней назад из-за политического кризиса, сообщается на сайте главы государства.

"Президент Абдулла Ямин сегодня снял режим чрезвычайного положения в соответствии с правом, гарантированным ему конституцией Мальдивской Республики. Объявление ЧП было обусловлено конституциональным кризисом, который создали два судьи Верховного суда, вступившие в заговор… с целью незаконно свергнуть законное правительство", — говорится в заявлении.

Внутриполитическая ситуация на Мальдивах резко обострилась в начале февраля, когда Верховный суд страны постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров. СМИ сообщили о возможном импичменте президенту республики, после чего действующий глава государства Абдулла Ямин ввел в стране режим чрезвычайного положения.

Позднее полиция республики задержала бывшего главу государства Момуна Абдула Гаюма, двух судей Верховного суда и ряд оппозиционных политиков. Власти обвинили экс-президента в подкупе судей для того, чтобы они отменили приговоры некоторым оппозиционерам и способствовали свержению правительства. Девятерым задержанным в марте предъявили обвинения в терроризме.