Facebook не нашел "связей" Cambridge Analytica с Россией

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компании не удалось установить связи между работавшей на избирательный штаб Дональда Трампа британской Cambridge Analytica и Россией.

Ранее в пятницу офис генпрокурора США выдвинул обвинения в связи с "вмешательством в выборы" против 13 граждан России и трех компаний, включая Агентство интернет-исследований.

"Конечно, мы проверяем, что делало IRA (Агентство интернет-исследований), на постоянной основе… Но ничего из того, что мы пока делали внутри компании, не выявило связи. Это не значит, что ее нет, но мы ее не установили", — заявил он в интервью специализированному изданию Wired, отвечая на вопрос о возможном попадании данных Facebook в российскую компанию.

Ранее New York Times сообщило, что Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Компания получала данные от ученого Александра Когана, который разработал приложение для мессенджера thisisyourdigitallife. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Позже генпрокурор американского штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica. Двадцатого марта парламент Великобритании попросил Цукерберга в течение недели ответить на вопросы в связи с делом Cambridge Analytica, соответствующее письмо было направлено Цукербергу парламентским комитетом по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту палаты общин.