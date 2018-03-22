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"После Бандеры никого не убивали". Ветераны разведки — о деле Скрипаля

08:0022.03.2018
(обновлено: 08:10 22.03.2018)
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© AFP 2018Сергей Скрипаль в супермаркете. 27 февраля 2018Сергей Скрипаль в супермаркете. 27 февраля 2018
© AFP 2018

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. В деле Сергея Скрипаля, бывшего офицера ГРУ, отравленного в Великобритании, ясности не прибавляется. Скотланд-Ярд, в отличие от политиков, с обвинениями не торопится. Но в западных СМИ твердят о "почерке Москвы". Ветераны советской и российской разведки и контрразведки рассказали РИА Новости, почему "ликвидация" — нетипичная для отечественных спецслужб операция и кто на самом деле мог быть заинтересован в покушении.

Пачка "Беломора" и пистолет ТТ

"Все закончилось для советских спецслужб после того, как Сташинский, убивший Бандеру, сбежал в Германию. Тогда отдел был фактически разогнан по личному указанию Никиты Сергеевича Хрущева, — рассказывает ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков. — А в годы холодной войны было негласное соглашение не прибегать к таким методам. К ним никто, кроме израильского "Моссада", и не прибегал, и то они боролись с нацистскими преступниками".

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Скрипаль не нужен: расставание по-британски
Бывший сотрудник разведки не обошел вниманием и одну из самых громких историй, связанных с советскими спецслужбами. В 1985 году для освобождения советских дипломатов, взятых в заложники в Ливане, спецназ КГБ уничтожил одного из боевиков "Хезболлы". Корольков не раскрывает детали, но считает это не "ликвидацией", а операцией в боевых условиях. "Работало мое подразделение "Вымпел", это хрестоматийный случай. Те, кого я учил в свое время, это делали. Но надо понимать, что это абсолютно другая ситуация, в стране шла война, в Ливане велись боевые действия. Другого способа спасти наших дипломатов не было", — подчеркивает он. 

Член Совета по внешней и оборонной политике России, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов отмечает, что версия с "русским следом" абсурдна. "Если мы говорим о злоумышленниках, неких нелегалах, то они купят в аптеке легальные вещества, смешают их, и человек скончается от инфаркта через несколько месяцев. А то, что нам преподносят, — это нонсенс. Зачем стране рисковать своей репутацией? Они бы еще подбросили пачку "Беломора" и пистолет ТТ на место происшествия — и то выглядело бы правдоподобнее. О почерке наших специальных служб не стоит и говорить, потому что с 1959 года не было ни одной ликвидации. Если так рассуждать, то два "смертника" ходят в Великобритании — Виктор Резун, известный как писатель Виктор Суворов, и Олег Гордиевский. Но они почему-то живы-здоровы", — рассуждает он.

Самовар с "Новичком"

Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Скотланд-Ярд подтвердил, что Скрипаль является гражданином Британии
По словам директора аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергея Кривошеева, относиться к обвинениям в адрес Москвы можно только с юмором. "Представитель спецслужб приехал с тульским самоваром, на котором написано "Россия", а внутри — газ "Новичок". Отравил и забыл самовар на месте преступления. Со стороны обвинение выглядит именно так. В работе спецслужб подобные проколы недопустимы. И потом, претензий у Москвы к Скрипалю не было, он уже рассказал все, что знал", — отмечает эксперт.

Бывшие разведчики обращают внимание и на другие несообразности в деле Скрипаля. "Человек, который "закладывал" это вещество, — в чемодан ли, в дом ли, в суп ли, этот человек должен был быть в костюме химзащиты. Потому что это очень токсичное вещество, которое отравило бы самого злоумышленника. Великобритания оказалась в полном тупике, выдвинув версии с обвинением Москвы. Зря они поспешили", — говорит Михайлов.

© AP Photo / PA/ Andrew Matthews Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AP Photo / PA/ Andrew Matthews
Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

"Как и в ситуации с Литвиненко (бывшим сотрудником ФСБ, погибшим в 2006 году от отравления полонием. — Прим. ред.), применили совершенно экзотическое вещество, — продолжает он. — Полоний надо было протащить через две или три границы, оставляя везде следы. А ведь есть система радиационного контроля. И здесь боевое отравляющее вещество, которое в России не производилось. Если выплывет бытовая версия, все рухнет. Офицеры Скотланд-Ярда и Минобороны Великобритании — мудрые люди, они помалкивают. Они в тупике, и это признали".

Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018
© AFP 2018 / Geoff Caddick
Отравление в Солсбери: полиция ищет автомобиль Скрипаля

По словам Королькова, "теперь подтягивают к нужной версии все, что можно подтянуть". "Говорят, что дочь Скрипаля провезла яд в чемодане. Но у англичан столько детекторных устройств, они реагируют на вещества обязательно. Как же ей это удалось?" — задает риторический вопрос ветеран разведки.

Он также отмечает, что рядом с Солсбери, где был отравлен Скрипаль, располагается один из "крупнейших и старейших в мире научно-исследовательских центров по изучению воздействия на людей радиации и химического оружия".

"Правительство Мэй уйдет в отставку"

Эксперты прогнозируют, что скандал вокруг дела Скрипаля будет иметь негативные последствия не только для российско-британских отношений, но и для Лондона. Михайлов полагает, что в начавшейся дипломатической игре мяч сейчас на стороне Москвы. "Если мы его разыграем, то все руководство Великобритании с Мэй во главе уйдет в отставку. Она возомнила себя Маргарет Тэтчер, которой удалось разрешить Фолклендский кризис. Думаю, она оставит свой пост в течение полугода. Мэй втянула в эту свару западных партнеров — они скомпрометированы поддержкой ложной версии. К тому же у нее возникнут большие проблемы с мужем. Руководитель консалтинговой компании, он восемь месяцев не платил налоги. В Великобритании за такое голову отрывают", — говорит генерал ФСБ.

© REUTERS / Toby Melville/PoolПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018 года
© REUTERS / Toby Melville/Pool
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018 года

Корольков также уверен, что задача тех, кто раскручивает эту историю, — "поднять градус русофобии до уровня, который бы позволил предпринять резкие шаги, в том числе и связанные с организацией конфликта высокой степени интенсивности".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018
© REUTERS / Pool/Toby Melville
Эксперт: Скрипаль стал "удобным материалом" для Лондона

Эксперты считают, что убийство Скрипаля могло быть делом рук иностранных разведок. По мнению Кривошеева, обстоятельства указывают на возможную причастность спецслужб США. Лев Корольков говорит, что "разгадку надо искать в личных связях Скрипаля". "Надо смотреть, что он знал о МИ-6. Они могли его убрать, у них, у британской разведки, никаких моральных ограничений нет и никогда не было. Я с ее историей знакомился по оперативным делам, а не по книгам. Устраняют, если человек стал опасен в плане утечки информации. Возможно, он не только консультировал. Знания о методах работы у него сохранялись. Он мог и готовить кого-то", — резюмирует ветеран разведки.

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