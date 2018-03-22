Пресс-конференция российского посла в Лондоне. Онлайн-репортаж

- 15:36
Россия считает покушение на убийство в Солсбери совершенно ужасным событием, отравлены люди, естественно, нам бы хотелось узнать, что произошло, заявил посол.
- 15:34
Имеет ли президент Владимир Путин проводить в такое время столь важное спортивное событие. Проведение чемпионата мира по футболу в России - решение многих государств, а не только нашей страны, ответил Яковенко.
- 15:33
Лондон обвиняет Москву в убийствах и преследовании журналистов и оппозиционеров, однако в то же время не выдает несколько десятков преступников, выдачи которых долго время добиваются российские власти.
- 15:31
На пресс-конференции зашла речь о многочисленных происшествиях с россиянами в Великобритании. Посол поинтересовался, почему его спросили о Литвиненко, но не о Березовском.
- 15:29
Иностранные журналисты поинтересовались, насколько приемлем тон официального аккаунта российской дипмиссии в Twitter, ведь дипломаты в сети часто шутят.
В Twitter и британского юмора предостаточно, парировал посол.
- 15:25
Россия делает все для безопасности ЧМ-2018, напомнил посол
Дипломат также подчеркнул, что Россия делает все, чтобы предстоящий мундиаль был безопасным, в том числе сотрудничает с иностранными (и британскими) коллегами. Однако любой болельщик могут приехать в нашу страну без визы, как гости, напомнил Яковенко.
- 15:21
Сравнивать Россию с нацистской Германией абсолютно неприемлемо, подчеркнул Яковенко
Журналисты попросили Яковенко прокомментировать заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил предстоящий в России чемпионат мира по футболу с Олимпиадой в Германии в 1936 году.
Сравнивать Россию с нацистской Германией абсолютно неприемлемо, никто не имеет права оскорблять российский народ, ответил посол.
- 15:18
Яковенко напомнил, что в Москве до сих пор не получили никакой официальной информации об обстоятельствах смерти в Лондоне россиянина Николая Глушкова, хотя российские власти неоднократно просили об этом британский МИД.
- 15:15
Дипломат удивился тому, как быстро британским экспертам удалось опознать редкое отравляющее вещество, а врачам - найти противоядие. Это входит в противоречие с заявлениями Скотланд-Ярда о том, что на предварительный анализ понадобится несколько недель.
- 15:12
Лондон не предоставил доказательств причастности Москвы к инциденту, заявил посол
Посол напомнил, что британские власти до сих пор не предоставили российским коллегам никаких улик или иных доказательств причастности Москвы к инциденту.
- 15:10
Александр Яковенко начал выступление с пожелания здоровья Сергею и Юлии Скрипаль, которые до сих пор находится в критическом состоянии в больнице.
- 15:09
- 15:07
Тем не менее, британские власти всего через несколько часов после инцидента заявили, что к инциденту причастны российские спецслужбы. В Москве призвали не торопиться с выводами, а лучше провести тщательное расследование.
- 15:06
В начале марта в Солсбери без сознания были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за госизмену и позже переданный в рамках обмена шпионами в Великобританию, и его дочь Юлия. Британские эксперты выяснили, что обоих отравили нервно-паралитическим веществом, предположительно, А234. Специалисты ОЗХО не стали торопиться с выводами и сообщили, что предварительный анализ займет несколько недель.