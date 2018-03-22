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Пресс-конференция российского посла в Лондоне. Онлайн-репортаж

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии
15:0522.03.2018
(обновлено: 15:06 22.03.2018)
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Пресс-конференция российского посла в Лондоне. Онлайн-репортаж
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  • 15:36

    Россия считает покушение на убийство в Солсбери совершенно ужасным событием, отравлены люди, естественно, нам бы хотелось узнать, что произошло, заявил посол.

  • 15:34

    Имеет ли президент Владимир Путин проводить в такое время столь важное спортивное событие. Проведение чемпионата мира по футболу в России - решение многих государств, а не только нашей страны, ответил Яковенко.

  • 15:33

    Лондон обвиняет Москву в убийствах и преследовании журналистов и оппозиционеров, однако в то же время не выдает несколько десятков преступников, выдачи которых долго время добиваются российские власти.

  • 15:31

    На пресс-конференции зашла речь о многочисленных происшествиях с россиянами в Великобритании. Посол поинтересовался, почему его спросили о Литвиненко, но не о Березовском.

  • 15:29

    Иностранные журналисты поинтересовались, насколько приемлем тон официального аккаунта российской дипмиссии в Twitter, ведь дипломаты в сети часто шутят.

    В Twitter и британского юмора предостаточно, парировал посол.

  • 15:25

    Россия делает все для безопасности ЧМ-2018, напомнил посол

    Дипломат также подчеркнул, что Россия делает все, чтобы предстоящий мундиаль был безопасным, в том числе сотрудничает с иностранными (и британскими) коллегами. Однако любой болельщик могут приехать в нашу страну без визы, как гости, напомнил Яковенко.

  • 15:21

    Сравнивать Россию с нацистской Германией абсолютно неприемлемо, подчеркнул Яковенко

    Журналисты попросили Яковенко прокомментировать заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил предстоящий в России чемпионат мира по футболу с Олимпиадой в Германии в 1936 году.

    Сравнивать Россию с нацистской Германией абсолютно неприемлемо, никто не имеет права оскорблять российский народ, ответил посол. 

  • 15:18

    Яковенко напомнил, что в Москве до сих пор не получили никакой официальной информации об обстоятельствах смерти в Лондоне россиянина Николая Глушкова, хотя российские власти неоднократно просили об этом британский МИД.

  • 15:15

    Дипломат удивился тому, как быстро британским экспертам удалось опознать редкое отравляющее вещество, а врачам - найти противоядие. Это входит в противоречие с заявлениями Скотланд-Ярда о том, что на предварительный анализ понадобится несколько недель.

  • 15:12

    Лондон не предоставил доказательств причастности Москвы к инциденту, заявил посол

    Посол напомнил, что британские власти до сих пор не предоставили российским коллегам никаких улик или иных доказательств причастности Москвы к инциденту.

  • 15:10

    Александр Яковенко начал выступление с пожелания здоровья Сергею и Юлии Скрипаль, которые до сих пор находится в критическом состоянии в больнице.

  • 15:09

    Через несколько дней Великобритания объявила о высылке 23 дипломатов и заморозке всех двусторонних контактов на высшем уровне. Эти меры были встречены зеркальным ответом России: МИД предписал 23 сотрудникам британской дипмиссии покинуть российскую территорию в течение недели.

    Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото

    "Необоснованные обвинения": в МИД России прошел брифинг по "делу Скрипаля"

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  • 15:07

    Тем не менее, британские власти всего через несколько часов после инцидента заявили, что к инциденту причастны российские спецслужбы. В Москве призвали не торопиться с выводами, а лучше провести тщательное расследование.

  • 15:06

    В начале марта в Солсбери без сознания были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за госизмену и позже переданный в рамках обмена шпионами в Великобританию, и его дочь Юлия. Британские эксперты выяснили, что обоих отравили нервно-паралитическим веществом, предположительно, А234. Специалисты ОЗХО не стали торопиться с выводами и сообщили, что предварительный анализ займет несколько недель.

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