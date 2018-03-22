Пресс-конференция российского посла в Лондоне. Онлайн-репортаж

В начале марта в Солсбери без сознания были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за госизмену и позже переданный в рамках обмена шпионами в Великобританию, и его дочь Юлия. Британские эксперты выяснили, что обоих отравили нервно-паралитическим веществом, предположительно, А234. Специалисты ОЗХО не стали торопиться с выводами и сообщили, что предварительный анализ займет несколько недель.