Парламент Перу получил заявление президента об отставке

МЕХИКО, 21 мар – РИА Новости. Конгресс Перу получил в среду днем заявление Педро Кучински об отставке с поста главы государства, говорится в сообщении парламента в Twitter.

Пока не ясно, когда конгресс рассмотрит это прошение, но в ближайшие часы должна состояться встреча представителей парламентских партий. По конституции после отставки президента его обязанности должен исполнять первый вице-президент, в данном случае Мартин Вискарра.

Кучински, находившийся на посту президента с июля 2016 года, сам заявил об отставке в прямом эфире телевидения после того, как оппозиция опубликовала несколько скрыто снятых видео, где запечатлены сторонники президента, якобы пытающиеся уговорить конгрессменов голосовать против импичмента в обмен на услуги и привилегии. Также там идет речь о прямых "откатах", которые обещают в обмен на голоса депутатам в виде части средств, потраченных на проекты в регионах.

По словам Кучински, эти "тенденциозные" записи создавали ощущение, что правительство предлагало работы в обмен на голоса, все это привело к серьезному искажению политического процесса в стране и дискуссии о самой отставке. Он пообещал, что после его отставки процесс передачи власти будет носить конституционный характер и заявил, что категорически отвергает предъявленные в его адрес обвинения.

Конгресс Перу 22 марта должен был рассматривать вопрос об отстранении от должности главы государства за "моральную недееспособность". В декабре 2017 года парламент не смог собрать достаточного числа голосов для отстранения Кучински. Кучински подозревают в причастности к получению платежей от бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.