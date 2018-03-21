Германия потребовала от Facebook объяснений из-за скандала с утечкой данных

БЕРЛИН, 21 мар — РИА Новости. Берлин требует от компании Facebook разъяснений в связи с обвинениями в похищении личных данных пользователей, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Правительство ФРГ требует от Facebook занять позицию относительно обвинений", — сказала Деммер.

В понедельник издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Компания получала данные от ученого Александра Когана, который разработал приложение для мессенджера thisisyourdigitallife. На основании собранных данных, исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Компания также пригласила к сотрудничеству Александра Когана, который дал устное согласие, и бывшего сотрудника Cambridge Analitica Стивена Уайли, который, напротив, ответил отказом.