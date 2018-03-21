Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Есть преступление, ищи мотив — это азы сыскной работы. Но бывают исключения — по политическим соображениям. Обвинения в адрес Москвы в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери — тот самый случай. "Уличать" Россию во всех смертных грехах не ново. Какие преступления безосновательно "вешали" на Кремль — в подборке РИА Новости.

От Ющенко до Скрипаля

Тренд бездоказательно обвинять Москву в разных злодеяниях наметился в середине нулевых. Так, в 2004-м Россию объявили причастной к отравлению диоксином Виктора Ющенко, кандидата в президенты Украины, выступавшего с антироссийской программой. Доза была не смертельной. "Отравителя" политик вычислил быстро: Москва. На волне сочувствия он набрал рейтинг и, хоть и с большим трудом, избрался на пост президента. Выгода для Кремля от этого отравления равнялась нулю, отмечали эксперты. Кроме того, обвинения строились лишь на словах. Однако "дело Ющенко" положило начало тенденции.

В 2006 году случилось другое резонансное отравление, уже с летальным исходом. Бывший агент ФСБ Александр Литвиненко в Лондоне получил смертельную дозу полония и умер в мучениях. Западные СМИ тут же превратили его в антироссийскую икону. Историю отравленного офицера раскручивали как сериал, держа массового зрителя в напряжении. Впрочем, яркой картинкой на ТВ дело не ограничилось. Инцидент отразился на российско-британских отношениях. Москву обвиняли как могли, совершенно не акцентируя внимание на том, зачем Москве понадобилось травить экс-агента, да еще полонием.

В 2018-м история повторилась. В марте бывший офицер спецслужб, двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом в британском Солсбери. Всего пострадали 20 человек, причем большинство из них никогда не были связаны с Россией. Британские политики соревнуются в агрессивной риторике в адрес Москвы. Однако никто из них даже не попробовал предположить, для чего это отравление нужно было Кремлю. Да еще и аккурат перед главным внутриполитическим событием шестилетия — президентскими выборами.

Крушение "боинга" МН-17

Обвиняют не только Россию, но и тех, кого Москва поддерживает. Например, самопровозглашенные республики Донбасса. В июле 2014-го над территорией ДНР был сбил пассажирский авиалайнер, малайзийский "боинг" МН-17. Говорящие головы из США и Европы сразу же "повесили" это преступление на сторонников Донецкой и Луганской народных республик. Вопрос, кому это могло быть выгодно, естественно, не поднимался.

Хотя для ополченцев Донбасса крушение самолета означало тяжелейшее политическое поражение. А вот украинские пропагандисты получили козыри на руки и упирали на то, что власти самопровозглашенных республик не контролируют своих бойцов и территорию, а значит, не готовы к независимости.

К тому моменту Киев уже развернул против ДНР информационную войну и активно искал подходящий компромат. К тому же можно вспомнить, что у Украины имелся аналогичный "опыт": в 2001 году украинские ПВО во время учений по ошибке сбили над Черным морем пассажирский самолет, летевший из Израиля. Версия об ответственности украинских силовиков подкреплялась весомым мотивом. Однако западные СМИ это полностью проигнорировали.

Информационные атаки

О кибернападениях русских хакеров заговорили в 2016 году. Ни доказательств, ни объяснений, чем это могло быть России полезно, разумеется, не приводилось. Особенно странно выглядели упреки в попытках помешать выборам в отдаленных государствах, торговый оборот с которыми у Москвы невелик.

Дальше — больше. В 2017-м власти Испании обвинили мифических русских кибервзломщиков в поддержке каталонских сепаратистов. В расчет, правда, не приняли тот факт, что ни одна из крупных партий Каталонии не высказывалась в поддержку России.

На завершающем этапе предвыборной гонки во Франции о русских хакерах сообщил Эммануэль Макрон. Дескать, атаковали сайты его политического движения "Вперед". Преступление, ущерб от которого так и не подсчитали, дало новому президенту Франции повод начать разговор с Россией в жестком тоне.

© AFP 2018 / Dominique Faget Эммануэль Макрон дегустирует вино на агропромышленной ярмарке в Париже © AFP 2018 / Dominique Faget Эммануэль Макрон дегустирует вино на агропромышленной ярмарке в Париже

Стоит отметить: накануне голосования кибервзломщики опубликовали электронный архив макронистов. Что пошло будущему главе государства только на пользу — компромата там никакого не выявили. По сути, таинственные хакеры выступили на стороне Макрона.

И это еще не все. В 2017 году мир подвергся атаке компьютерного вируса NotPetya. Не обошел он и Россию: пострадали "Роснефть", банк "Хоум Кредит", "Евраз", "Башнефть", Сбербанк. Финансовые потери российского бизнеса, впрочем, ничуть не помешали США возложить ответственность за NotPetya на Москву.