Подросток, устроивший стрельбу в американской школе, скончался

Полиция на месте стрельбы в школе Грейт-Миллс в американском штате Мэриленд. 20 марта 2018

Полиция на месте стрельбы в школе Грейт-Миллс в американском штате Мэриленд. 20 марта 2018

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Подросток, который отрыл стрельбу в школе в американском штате Мэриленд, скончался в больнице. Об этом сообщил шериф округа Сент Мэри Тим Кэмерон.

"В 10:41 (17:41 мск) стрелок был признан умершим", — сказал он. Пресс-конференцию транслировал телеканал MSNBC.

Шериф подтвердил, что два ученика, пострадавших от действий стрелка, находятся в критическом состоянии.

Стрельба произошла в школе Great Mills в округе Сент Мэри штата Мэриленд незадолго до начала занятий во вторник. Как ранее рассказал шериф округа, один из подростков открыл стрельбу по девушке — также ученице этой школы. Помимо нее пострадал еще один ученик. В перестрелку с нападавшим вступил полицейский, ответственный за безопасность школы. По словам шерифа, охраннику удалось ранить стрелка, сам он не пострадал.

В результате инцидента три человека были госпитализированы.

В Great Mills High School, расположенной в 105 километрах к югу от Вашингтона, числятся около 1,6 тысячи учеников с 9 по 12 классы (14-18 лет).