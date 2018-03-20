В ДНР назвали количество подозреваемых в военных преступлениях в Донбассе

ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Количество обвиняемых в совершении военных преступлений в ходе конфликта на территории Донбасса насчитывает десятки тысяч, сообщила РИА Новости представитель "народного трибунала" Елена Шишкина.

Ранее инициативная группа юристов из Донбасса заявила о создании "народного трибунала" над властями Украины за совершенные ими военные преступления. Предполагается, что в публичном суде будут рассмотрены все факты военных преступлений, собранные с 2014 года. По словам инициаторов, трибунал будет проводиться по законодательству Украины, все судьи будут гражданами Украины. Первое заседание трибунала над представителями украинских властей пройдет в Донецке 26-27 марта. На него хотят вызвать, в том числе, президента Украины Петра Порошенко.

"К сожалению, если говорить о военных преступлениях, то количество обвиняемых зашкаливает. Это несколько десятков тысяч человек… мы просто физически не можем… рассмотреть их деяния. В связи с этим инициативная группа трибунала приняла решение включить в первый блок должностных лиц украинского правительства",- заявила собеседник агентства.

Шишкина пояснила, что "народный трибунал" — это судебный орган, он является аналогом "Нюрнбергского трибунала". "Мы надеемся, что решением украинского народного трибунала мы восстановим мир на Донбассе", — сказала представитель трибунала.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик".

После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.