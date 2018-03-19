Минфин США внес в санкционный список четырех чиновников из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Минфин США внес четырех действующих и бывших чиновников из Венесуэлы в список санкций, говорится в сообщении финансового ведомства Соединенных Штатов.

В санкционный список управления по контролю за иностранными активами, в частности, включены: замминистра внешней торговли и начальник управления по защите социальных и экономических прав Уильям Антонио Контрерас, глава представительства национального казначейства Нельсон Рейнальдо Лепахе Саласар, экс-президент Сельскохозяйственного банка Венесуэлы Америко Алекс Мата Гарсия и экс-президент совета директоров Венесуэльского института социального страхования Карлос Альберто Ротондаро Кова.

"В результате сегодняшних действий все активы, которые принадлежат упомянутым действующим и бывшим чиновникам правительства Венесуэлы и находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию, а гражданам США запрещено иметь дела с ними", — говорится в сообщении минфина.

В начале марта решением президента США было продлено действие подписанных ранее указов о введении режима чрезвычайного положения и санкций в отношении Венесуэлы. В поступившем в РИА Новости документе говорится, что, "поскольку … ситуация не улучшилась, и продолжает представлять серьезную угрозу национальной безопасности и зарубежной политике США", президент Дональд Трамп распорядился продлить действие введенных в марте 2015 года санкций еще на один год.

США резко критикуют власти Венесуэлы, обвиняя их в нарушении прав человека, ограничении свободы СМИ и притеснении политических оппонентов. Вашингтон настаивает на необходимости проведения свободных президентских выборов.

Министерство финансов США в начале января ввело санкции в отношении трех высокопоставленных представителей властей и одного бывшего чиновника из Венесуэлы. Ранее, в конце 2017 года, США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. До этого президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.