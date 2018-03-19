Глава Судана рассказал о взаимодействии с Египтом

КАИР, 19 мар — РИА Новости. Политическая воля руководителей Египта и Судана помогает им разрешать различные проблемы, стоящие между двумя странами, об этом в понедельник в Каире заявил президент Судана Омар аль-Башир.

Президент Судана в понедельник прибыл в Египет для встречи с главой страны Абдель Фаттахом ас-Сиси. Визит проходит спустя две недели после возвращения суданского посла в Каир для возобновления работы.

"Существует сильная политическая воля для разрешения любых проблем, которые возникают между двумя странами, ради достижения блага двух народов и стран", — заявил по окончании встречи со своим египетским коллегой аль-Башир.

Глава Египта в свою очередь рассказал, что в ходе беседы с аль-Баширом была подтверждена договоренность о совместной работе двух стран над разрешением возникающих разногласий по строительству Эфиопией высотной ГЭС "Возрождение". Стороны, как отметил египетский президент, "договорились о проведении регулярных встреч для поддержки интересов двух стран".

"В свете того, что река Нил является жизненной артерией для народов долины Нила, мы подтвердили нашу решимость работать вместе, а также с братьями в Эфиопии для достижения сотрудничества по реке Нил, ради достижения совместных интересов", — сказал в своем выступлении ас-Сиси.

В последние несколько лет отношения между Египтом и Суданом сильно испортились сразу из-за ряда спорных моментов. Каир и Хартум нередко обмениваются обвинениями в укрывательстве своих политических оппонентов. В Египте суданские власти критикуют за предоставление убежища ряду членов исламистского движения "Братья-мусульмане" (признано террористическим и запрещено в РФ), а также за поддержку проекта эфиопских властей по строительству высотной ГЭС "Возрождение", появление которой, по мнению Каира, значительно снизит уровень воды в Ниле и вызовет засуху.

Главным разногласием между двумя странами остаются споры вокруг Халаибского треугольника — района пустыни площадью 20,5 тысячи квадратных километров на границе Египта и Судана. Административно район относится к египетскому Губернаторству Красного Моря. В Хартуме считают район частью своей территории.