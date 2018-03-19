Школы Британии получили сообщения об угрозах взрывов, полиция ищет автора

ЛОНДОН, 19 мар – РИА Новости. Сотни британских школ в разных регионах страны получили в понедельник письма с угрозами взрывов, предположительно, присланные из США, теперь полиция выясняет, кто присылал эти сообщения.

"Мы получили сообщения от большого количества школ в нашем регионе о том, что они получили электронные письма с угрозами. В электронных письмах говорится, что в школе заложена бомба, которая будет взорвана, если не поступит денежного выкупа. Детективы посмотрели на письма, которые, предположительно, присланы из США, и могут подтвердить, что угрозы жизни нет", — сказано в заявлении полиции округа Нортумбрия.

Тем не менее, правоохранители серьезно отнеслись к информации, сотрудники полиции посетили учебные заведения, чтобы успокоить руководство.

По словам представителя полиции Северного Йоркшира, инцидент приобрел национальный характер, им занялись сотрудники отдела киберпреступности.

Аналогичные сообщения поступили, по данным местной полиции, в шесть школ Хердфордшира, а также в школы региона регион Уэст-Мидлендс.

Ведется следствие.