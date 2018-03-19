Пакистанская армия заявила о ликвидации последних убежищ террористов

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мар — РИА Новости. Армия Пакистана ликвидировала последние убежища террористов на территории страны, заявил гендиректор службы по связям с общественностью (ISPR) пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур.

"Раньше, до 2014 года, основные усилия Пакистана были сосредоточены на операциях против группировки "Техрик-е Талибан Пакистан"*, а после 2014 года и до настоящего времени — на борьбе с "Сетью Хаккани"* в рамках операции "Зарб-э-Азб". Это было связано с недостатком возможностей, а не отсутствием воли. Сегодня в Пакистане больше нет убежищ, принадлежащих организованным террористическим формированиям", — сказал Гафур, слова которого приводит телеканал Geo TV.

При этом Гафур отметил, что эта победа досталась Пакистану дорогой ценой. "В дополнение к 75 тысячам погибших ущерб для экономики Пакистана составил свыше 123 миллиардов долларов", — сообщил он.

Комментируя звучащие в адрес Исламабада обвинения в якобы поддержке им террористов на территории соседнего Афганистана, Гафур заявил: "Отсутствие эффективности (операций против террористов — ред.) в Афганистане нельзя компенсировать, возложив вину за это на Пакистан".

Несмотря на продолжающиеся в стране теракты и поэтапное ужесточение антитеррористического законодательства, Пакистан регулярно становится объектом критики со стороны международного сообщества за якобы поддержку террористов как внутри страны, так и за ее пределами. Так, в начале текущего года США объявили о приостановке финансовой помощи Исламабаду в сфере безопасности из-за недостаточных с точки зрения Вашингтона усилий пакистанской стороны по противодействию боевикам. Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее открыто заявил, что Пакистан не помогает его стране в борьбе с этой угрозой и, более того, укрывает на своей территории террористов из Афганистана.

В Исламабаде эти обвинения отвергают, отмечая, что борьба с вооруженным экстремизмом стоила стране десятков тысяч жизней и более 120 миллиардов долларов убытков для экономики.

*Террористическая организация, запрещенная в России.