Саудовская Аравия запустила рейсы в Иракский Курдистан

ДОХА, 19 мар — РИА Новости. Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas выполнила первый полет в столицу Иракского Курдистана Эрбиль после снятия полугодового запрета на полеты в этот регион со стороны Багдада, сообщила авиакомпания в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

В минувшую среду аэропорты Иракского Курдистана были официально открыты для международных авиарейсов.

Первый полет Flynas из Джидды в Эрбиль состоялся в понедельник утром, чтобы забрать курдских паломников, которые отправились к святым для мусульман местам в Саудовской Аравии совершить "умру" (малый хадж).

Авиакомпания сообщает, что будет выполнять рейсы в столицу Иракского Курдистана четыре раза в неделю.

Flynas является первой саудовской бюджетной авиакомпанией, основанной в 2014 году.

На прошлой неделе премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади издал указ о возобновлении международных авиарейсов в Иракский Курдистан в течение одной недели. По его словам, это стало возможным после согласия властей автономии вернуть аэропорты под управление федеральной власти.

Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября 2017 года, на который Багдад не дал разрешения. За независимость проголосовали 93% курдов. После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций. Среди них — запрет на международные рейсы в регион и из него, закрытие пограничных переходов и ограничение банковских операций.