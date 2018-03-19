МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американские разведывательные ведомства установили с Северной Кореей неофициальный контакт, по которому возможна передача информации, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча должна состояться до конца мая 2018 года. Как сообщила в интервью CBS глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, КНДР пока не дала никакого ответа по поводу встречи президента США с северокорейским лидером. Он отметила, что "теперь у нас установлен канал общения".