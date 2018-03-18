Трамп указал на партийную предвзятость в расследовании "российского дела"

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп указал на неравномерное распределение мест в команде спецпрокурора по расследованию "дела РФ" Роберта Мюллера между членами основных политических партий, отметив доминирование в составе сторонников демократов.

"Почему в команде Мюллера 13 закоренелых демократов, некоторые — большие сторонники жуликоватой Хиллари (Клинтон — ред.), и ни одного республиканца? Недавно добавили еще одного демократа… Кто-то считает это честным? И все же нет речи о сговоре!" — написал глава государства в Twitter.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.