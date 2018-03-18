СМИ сообщили о возможной скорой отставке премьера Грузии

ТБИЛИСИ, 18 мар – РИА Новости. Грузинская телекомпания "Рустави 2", ссылаясь на свои источники в руководстве страны, сообщает о возможной отставке вскоре премьер-министра Георгия Квирикашвили и некоторых членов правящей команды.

По данным ТВ, тема о возможном уходе Квирикашвили стала активно обсуждаться после недавней публикации главой правительства открытого письма в адрес российского руководства с призывом наладить двусторонние отношения. "Рустави 2" сообщает, что позицию Квирикашвили о желании урегулировать отношения с Россией поддержали в его команде далеко не все, а основное решение об отставке принимает основатель правящей партии "Грузинская мечта", бывший премьер Бидзина Иванишвили.

Согласно информации телекомпании, вместе с Квирикашвили в отставку могут уйти глава МВД Георгий Гахария и министр финансов Мамука Бахтадзе, а их места займут близкие родственники Иванишвили.

Вопросы кадровых перестановок в правительстве Грузии обсуждаются в СМИ в последнее время все активнее из-за проходящих часто заседаний политсовета партии. При этом члены правящей команды не уточняют, о чем именно идет разговор на политсовете.