В КНДР прокомментировали призывы Токио к давлению на Пхеньян

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Призывы Японии к санкционному давлению на КНДР являются лишь бесплодными попытками изменить текущее развитие ситуации в регионе, сообщается в редакционной статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

В пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие ситуации вокруг КНДР на фоне достигнутой недавно договоренности о проведении в апреле межкорейского саммита. В ходе беседы японский премьер отметил необходимость конкретных действий для разрешения кризиса в регионе и подтвердил, что Токио придерживается "позиции об оказании максимального давления на КНДР".

"Японские реакционеры, выведенные из себя последними изменениями в обстановке, яростно взялись за нагнетание атмосферы санкционного давления на КНДР", — отмечается в материале.

"Это всего лишь бесполезные попытки повернуть вспять общее течение событий, что является проявлением врожденной дурной привычки жителей островов, до сих пор ловивших рыбу в мутной воде, ухудшая ситуацию на Корейском полуострове", — говорится в статье.

По оценке редакции, администрация Абэ повторяется в своих заявлениях о санкционном давлении на Пхеньян, как "сломанный граммофон". Эти заявления "не более чем незначительный шум на фоне развития ситуации в регионе".

Встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына должна состояться в следующем месяце в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров. Договоренность о проведении межкорейского саммита была достигнута в ходе визита высокопоставленной южнокорейской правительственной делегации в Пхеньян 5-6 марта.