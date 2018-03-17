В КНДР прокомментировали призывы Токио к давлению на Пхеньян

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Призывы Японии к санкционному давлению на КНДР являются лишь бесплодными попытками изменить текущее развитие ситуации в регионе, сообщается в редакционной статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).
"Японские реакционеры, выведенные из себя последними изменениями в обстановке, яростно взялись за нагнетание атмосферы санкционного давления на КНДР", — отмечается в материале.
По оценке редакции, администрация Абэ повторяется в своих заявлениях о санкционном давлении на Пхеньян, как "сломанный граммофон". Эти заявления "не более чем незначительный шум на фоне развития ситуации в регионе".
Встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына должна состояться в следующем месяце в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров. Договоренность о проведении межкорейского саммита была достигнута в ходе визита высокопоставленной южнокорейской правительственной делегации в Пхеньян 5-6 марта.