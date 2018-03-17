"Себе припаси": в Сети высмеяли слова Порошенко о "девяти граммах свинца"

Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую и Донецкую области. 16 марта 2018

Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую и Донецкую области. 16 марта 2018

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Слова Петра Порошенко о том, что Украина окажет сопротивление в случае "российского нападения", вызвали бурную реакцию у пользователей соцсетей.

"Пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять граммов свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом", — заявил украинский президент во время визита в Краматорск.

"Меньше слов — больше дела", — написала в комментариях под записью украинского президента в Facebook пользователь Maria Klimovich.

"Девять граммов… Себе? Гитлер еще ампулу с цианидом припас на такой случай", — отметил Евгений Семенов.

"Лучше 150 водки", — пошутил Николай Скалин.

"Без бумажки не может говорить, главнокомандующий", — возмутился Микола Думбровский.

"Девять граммов для себя пусть припасет", — написал Sergey Vasilyev.

"Не втирай людям очки", — высказалась Олександра Копитко.