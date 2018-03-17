Британия засекретит все данные по делу Скрипалей, заявили в российском МИД

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия уверена, что Британия будет засекречивать все данные по делу Сергея и Юлии Скрипалей, как это было с делами экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, бизнесмена Бориса Березовского и других, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, британская сторона уже не первый раз фабрикует данные по громким инцидентам.

"Как это происходило с другими кейсами: как с Литвиненко — все было засекречено, все было засекречено по Березовскому, по Перепиличному", — сказала Захарова.

Она отметила, что Москва ранее направляла Лондону "тонны документов" с просьбой предоставить информацию, почему эти дела и информация по ним засекречивается. В ответ, как британская сторона утверждала, что "это вопрос национальной безопасности".

В том, что касается дела Скрипаля, британские власти до сих пор не предоставили данные по делу, добавила она.

"Как и раньше, так и сейчас все будет засекречено. И мы видим, что касается дела Скрипалей — засекречивается все, даже их состояние, их местонахождение. Российской стороне не предоставляется никакая информация, несмотря на то, что дочь Скрипаля является гражданкой РФ", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Сорокачетырехлетний предприниматель Александр Перепиличный скоропостижно скончался в 2012 году во время утренней пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж. В июне 2013 года полиция британского графства Суррей объявила, что не обнаружила подозрительных обстоятельств в его смерти.

Экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко, сотрудничавший с британскими спецслужбами и в свое время бежавший в Великобританию, умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210.

В марте 2013 года тело российского бизнесмена Бориса Березовского было обнаружено в ванной дома, где он проживал, в деревне Аскот недалеко от Виндзора. Версию самоубийства поддерживали охранник Березовского, нашедший его тело, врач скорой помощи, прибывший на место смерти Березовского, полиция, расследовавшая происшествие, судмедэксперты.