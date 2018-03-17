Камбоджа и Россия подготовят визит Матвиенко в Пномпень

© AFP 2018 / Joe Klamar Россия и Камбоджа подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому Россия и Камбоджа занимаются подготовкой визита спикера Совфеда Валентины Матвиенко в Пномпень в декабре 2018 года, заявил РИА Новости член Сената Камбоджи Чеа Четх.

"Мы сейчас занимаемся организацией, организация и согласование еще в процессе. Но в качестве срока визита рассматривается декабрь", — сказал Четх.