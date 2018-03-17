Трамп счел увольнение замдиректора ФБР "замечательным днем для демократии"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, назвав его замечательным днем для демократии и обвинив высокопоставленных чиновников бюро во "лжи и коррупции".

"Эндрю Маккейб уволен, замечательный день для трудолюбивых мужчин и женщин из ФБР, замечательный день для демократии. Лицемерный Джеймс Коми (экс-директор ФБР — ред.) был его начальником и сделал так, что Маккейб выглядел мальчиком из церковного хора. Он знал все о лжи и коррупции, которые происходят на высоких уровнях ФБР", — написал в Twitter Трамп.

Ранее министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил об увольнении Маккейба в связи с многократными нарушениями конфиденциальности и "неискренности". Бывший сотрудник ФБР заявил, что его увольнение является частью "войны с ФБР" президента США Дональда Трампа.

Об уходе Маккейба было объявлено в январе. Он намеревался уйти в долгий отпуск до ухода на пенсию 18 марта. Увольнение до этого срока может лишить его большой пенсии по выслуге лет.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая 2017 года Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия".

Коми через прессу намекал, что Трамп просил его прекратить расследование и освободил от должности, получив отказ. Однако экс-директор ФБР отказался подтвердить эти утечки на публичных слушаниях в конгрессе. По словам самого президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование.

Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.