Макмастер не стал опровергать напрямую слухи о своей отставке

ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Советник президента США Герберт Макмастер не стал опровергать напрямую упорные слухи о своей отставке.

Журналист АВС Тара Палмери заметила Макмастера возле входа в западное крыло Белого дома и спросила его, уйдет ли он в отставку. "Всем в какой-то момент приходится покидать Белый дом", — сказал Макмастер. На вопрос, уйдет ли он вскоре, Макмастер ответил лишь: "Я делаю свою работу".

Слухи о перетряске кабинета и уходе Макмастера усилились после того, как президент Дональд Трамп уволил во вторник госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул на этот пост нынешнего директора ЦРУ Майка Помпео.

Белый дом опровергает слухи о скором уходе Макмастера. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что советник президента занимается "действительно большими проблемами, такими как Северная Корея, Россия, Иран".

На место Макмастера пресса прочит такие фигуры, как вице-президент концерна Ford Стивен Бигун, глава корпорации Oracle Сафра Кац, экс-постпред США при ООН Джон Болтон и директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс, который в ближайшее время намерен уйти в отставку с этого поста.

Среди других потенциальных кандидатов "на вылет" из Белого дома назывались также шеф аппарата Белого дома Джон Келли и министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин, на место которого Трамп будто бы прочит главу минэнерго Рика Перри.

Администрация Трампа отличается значительной текучкой кадров. В прошлом свои посты в администрации оставили министр внутренней безопасности Джон Келли (ушел на работу в Белый дом) и министр здравоохранения Том Прайс, которого уличили в использовании средств налогоплательщиков для частных полетов. Трамп также уволил как минимум трех работников администрации министерского ранга: Тиллерсона, главу ФБР Джеймса Коми и и. о. министра юстиции Салли Йейтс. Кроме того, в разное время администрацию покинули советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, советник по национальной безопасности Майкл Флинн, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, пресс-секретарь президента Шон Спайсер, а также Хоуп Хикс и Энтони Скарамуччи — оба в разное время занимали пост директора Белого дома по коммуникациям.