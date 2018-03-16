У Белого дома нет информации о месте возможной встречи лидеров США и КНДР

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Новой информации о месте и времени встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пока нет, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Не буду вдаваться во внутреннюю работу администрации (США) по подготовке (встречи). Это всеобъемлющий подход, который поддерживает президент (США) и мы продолжаем эти обсуждения. Никакой новой информации о времени или месте (встречи) нет", — заявила Сандерс на брифинге.

Ранее в пятницу в пресс-службе Белого дома сообщили, что в ходе разговора Трампа с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином американский лидер подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая.