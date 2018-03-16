РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

МВД Украины не пустит россиян в посольство и консульства 18 марта

Сюжет:
Ситуация на Украине. Март 2018 (257)
18:0016.03.2018
(обновлено: 18:56 16.03.2018)
045227440
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Киеве. Архивное фотоЗдание посольства Российской Федерации в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Украинские силовики 18 марта не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах президента России. Об этом говорится в заявлении украинского МВД, которое глава ведомства Арсен Аваков опубликовал в Facebook.

Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На Украине завели уголовное дело на организаторов выборов в Крыму
Киев считает выборы президента России незаконными из-за их проведения в Крыму, поэтому решил вообще запретить голосование в посольствах и консульствах на территории Украины.

Как поясняется в заявлении, Нацгвардия и полиция будут охранять российские дипучреждения, но попасть туда смогут только те, у кого есть дипломатический статус. Остальных в посольства и консульства пропускать не будут.

"МВД обращается к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", — заявляет МВД.

Аваков добавил, что сообщил об этих планах временно поверенному в делах России на Украине.

Реакция Москвы

Жители Симферополя на одном из избирательных участков города во время выборов парламента Республики Крым и местных органов власти в рамках всероссийского единого дня голосования
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Украинский политик: угрозы Киева из-за выборов в России – путь в никуда
Российский Центризбирком назвал заявление МВД Украины вопиющим нарушением международного права. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав ее граждан в Совете Безопасности ООН, а также направить ноту протеста странам-гарантам Минских соглашений.

Кроме того, по словам сенатора, эту тему обсудят на пленарном заседании Совета Федерации 21 марта, а позже российская делегация поднимет ее на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

На консульском учете на Украине на сегодняшний день состоят 72 тысячи человек.

Протесты Киева

Марш в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В Киеве хотят обязать жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Украины
В Крыму и Севастополе выборы президента пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее Киев направил Москве ноту протеста по этому поводу. Украина заявляла, что будет настаивать на санкциях против организаторов выборов на полуострове.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена