МВД Украины не пустит россиян в посольство и консульства 18 марта

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Украинские силовики 18 марта не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах президента России. Об этом говорится в заявлении украинского МВД, которое глава ведомства Арсен Аваков опубликовал в Facebook.
Как поясняется в заявлении, Нацгвардия и полиция будут охранять российские дипучреждения, но попасть туда смогут только те, у кого есть дипломатический статус. Остальных в посольства и консульства пропускать не будут.
"МВД обращается к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", — заявляет МВД.
Аваков добавил, что сообщил об этих планах временно поверенному в делах России на Украине.
Реакция Москвы
Кроме того, по словам сенатора, эту тему обсудят на пленарном заседании Совета Федерации 21 марта, а позже российская делегация поднимет ее на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
На консульском учете на Украине на сегодняшний день состоят 72 тысячи человек.
Протесты Киева
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".