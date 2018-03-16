МВД Украины не пустит россиян в посольство и консульства 18 марта

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Украинские силовики 18 марта не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах президента России. Об этом говорится в заявлении украинского МВД, которое глава ведомства Арсен Аваков опубликовал в Facebook.

Киев считает выборы президента России незаконными из-за их проведения в Крыму, поэтому решил вообще запретить голосование в посольствах и консульствах на территории Украины.

Как поясняется в заявлении, Нацгвардия и полиция будут охранять российские дипучреждения, но попасть туда смогут только те, у кого есть дипломатический статус. Остальных в посольства и консульства пропускать не будут.

"МВД обращается к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", — заявляет МВД.

Аваков добавил, что сообщил об этих планах временно поверенному в делах России на Украине.

Реакция Москвы

Российский Центризбирком назвал заявление МВД Украины вопиющим нарушением международного права. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав ее граждан в Совете Безопасности ООН, а также направить ноту протеста странам-гарантам Минских соглашений.

Кроме того, по словам сенатора, эту тему обсудят на пленарном заседании Совета Федерации 21 марта, а позже российская делегация поднимет ее на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

На консульском учете на Украине на сегодняшний день состоят 72 тысячи человек.

Протесты Киева

В Крыму и Севастополе выборы президента пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее Киев направил Москве ноту протеста по этому поводу. Украина заявляла, что будет настаивать на санкциях против организаторов выборов на полуострове.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".