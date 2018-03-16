Климкин попросил глав МВД и СБУ следить за ситуацией в Закарпатье

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что попросил министра внутренних дел Арсена Авакова и главу Службы безопасности Василия Грицака следить за ситуацией в Закарпатской области в связи с поджогами офиса Союза закарпатских венгров.
"Я попросил и министра внутренних дел, и председателя Службы безопасности следить за этой ситуацией", — цитирует Климкина агентство УНИАН. Он также отметил, что Украина должна заботиться о венгерской общине в Закарпатской области.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.