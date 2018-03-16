Экстренные службы Черногории сообщили о подготовке к наводнениям

БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. Оперативный штаб по защите и спасению МВД Черногории готовится к обильным осадкам на выходных и возможному разливу реки Бояны и Скадарского озера в южной части страны, сообщило министерство.
Все экстренные службы республики решением оперативного штаба по ЧС переведены в режим максимальной готовности. Власти призвали граждан республики подготовиться к дождям, "переместить движимое имущество в безопасные места, защитить электрооборудование" и следить за сообщениями госорганов.
По данным управления гидрометеорологи Черногории, ситуация в Черногории сейчас во многом зависит от спуска воды на аккумуляционных водохранилищах ГЭС Албании в реку Дрим, которая впадает в Бояну.