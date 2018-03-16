Экстренные службы Черногории сообщили о подготовке к наводнениям

БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. Оперативный штаб по защите и спасению МВД Черногории готовится к обильным осадкам на выходных и возможному разливу реки Бояны и Скадарского озера в южной части страны, сообщило министерство.

"В период с пятницы по понедельник ожидаются дожди в объеме от 200 литров на квадратный метр, в критичные периоды потенциально возможный объем до 300 литров на метр квадратный. Ситуацию дополнительно осложнит южный ветер штормового характера в субботу, что может привести к затруднению оттока воды из реки Бояны в Адриатическое море", — сообщило ведомство.

Все экстренные службы республики решением оперативного штаба по ЧС переведены в режим максимальной готовности. Власти призвали граждан республики подготовиться к дождям, "переместить движимое имущество в безопасные места, защитить электрооборудование" и следить за сообщениями госорганов.

По данным управления гидрометеорологи Черногории, ситуация в Черногории сейчас во многом зависит от спуска воды на аккумуляционных водохранилищах ГЭС Албании в реку Дрим, которая впадает в Бояну.