Киев будет добиваться в ПАСЕ признания выборов в России нелегитимными

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Киев инициирует дебаты в ПАСЕ, чтобы добиться признания выборов президента России нелегитимными, заявил заместитель главы постоянной делегации Украины в ассамблее, депутат Верховной Рады Георгий Логвинский.

Причина этого шага — проведение голосования в Крыму, уточнил парламентарий. "На следующей неделе в Верховной Раде Украины мы будем инициировать голосование за постановление об обращении ко всем международным организациям, включая ПАСЕ, с призывом не признать выборы президента России", — цитирует Логвинского LB.ua

По его словам, Киев поставит соответствующий вопрос на повестку дня сразу после проведения выборов. Депутат выразил уверенность в том, что по итогам предложенных Украиной прений могут быть приняты рекомендации или резолюция ПАСЕ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.