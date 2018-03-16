Важно продолжать диалог с гражданским обществом России, заявил Макрон

ПАРИЖ, 16 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Важно продолжать диалог с интеллигенцией и гражданским обществом России, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, накануне отказавшийся посетить стенд РФ — почетного гостя на Книжном салоне в Париже.

"В городах и деревнях мы будем открывать вечерние библиотеки и библиотеки выходного дня, чтобы позволить каждому отдохнуть посредством культуры. Я рад, что у нас может быть эта связь с российским народом. Но, учитывая международный контекст, я решил не посещать официальный стенд России", — написал глава Франции в своем микроблоге в Twitter.

Он подчеркнул, что "важно продолжать диалог с интеллигенцией, писателями, гражданским обществом России, которые приносят силу этому народу". "Надо их защищать и почитать", — отметил Макрон.

Книжный салон открылся в Париже вечером в четверг. Участие в крупнейшей в стране выставке книг Livre Paris принимают представители 45 стран. В рамках смотра, который продлится до 19 марта, запланированы около 800 конференций, киносеансов и встреч с писателями. Россию представляют почти 40 писателей.

Информация о том, что Макрон не придет на российский стенд Книжного салона, поступила примерно за полтора часа до приезда главы государства на выставку. Причиной для этого стала ситуация с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Осужденный за госизмену Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению, МИД РФ сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

Франция выступила с поддержкой Великобритании, Макрон пообещал, что в ближайшие дни расскажет о мерах, которые могут быть приняты в отношении России из-за этой ситуации.