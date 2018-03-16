Заявление Поклонской в отношении Порошенко передано в СБУ

ЯЛТА, 16 мар — РИА Новости. Наталья Поклонская рассказала, что получила ответ с обращением "депутату Государственной Думы РФ" из Генпрокуратуры Украины на свое заявление с просьбой начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников, причастных, по ее мнению, к госперевороту на Украине.
"Депутату Государственной Думы Российской Федерации Поклонской Н.В. ответили из Генеральной прокуратуры Украины — то есть меня признали в качестве депутата Госдумы РФ — о том, что мое заявление в порядке статьи 214 УПК Украины направлено по подследственности для организации досудебного расследования в СБУ. Я жду ответа, адвокаты занимаются, как СБУ проведет досудебное расследование по изложенным мной фактам преступной деятельности Порошенко, Кличко, Парубия, Наливайченко и других", — сказала Поклонская журналистам.