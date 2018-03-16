Глава финской делегации предложила ввести с Крымом безвизовый режим

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова предложила организовать безвизовый режим для финнов при поездках в Крым и наладить прямое авиасообщение с Хельсинки.

Финская делегация впервые находится в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Семидневный визит призван наладить культурные и дружеские связи и продлится до 20 марта.

"Мы намерены предложить главе республики, если этот вопрос находится в его компетенции, организовать безвизовый режим для финнов и открыть прямые авиарейсы из Хельсинки в Крым. Мы уже общались с одной из финских авиакомпаний, которая допускает такую возможность", — сказала РИА Новости Скиппари-Смирнова.

Собеседница агентства посетовала, что путь в Крым был тяжелый и долгий. "Сюда очень долго добираться, из-за отсутствия прямого авиасообщения", — подчеркнула Скиппари-Смирнова.

По ее словам, финским туристам еще предстоит открыть крымские курорты.

"Можно поехать на отдых в Италию, а можно в Крым. Тут по климату также комфортно, но намного дешевле. Хотя мы заметили, что крымские цены выше, чем, например, в Петербурге", — сказала глава делегации.

Скиппари-Смирнова также отметила, что в их планах открыть в Крыму Финский культурный центр.