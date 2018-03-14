Опрос: около половины американцев сомневаются успехе диалога Трампа с КНДР

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Почти половина американцев сомневаются в том, что администрация США сможет провести успешные переговоры с северокорейским руководством о ядерной программе КНДР, показал опрос газета Politico и компании Morning Consult.

На прошлой неделе южнокорейская делегация, проводившая встречи в Пхеньяне, посетила Вашингтон и сообщила Белому дому об итогах переговоров с Северной Кореей. Стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу встречу, на которую тот согласился.

"Большую" и "некоторую уверенность" в успешности такого диалога высказали 40% респондентов, в то время как 47% выразили сомнения в результативности американо-северокорейских переговоров.

Американцы почти поровну разделились во мнениях о способности президента Дональда Трампа противостоять угрозам со стороны КНДР. Уверены в своем лидере 45% опрошенных, а 47% усомнились в его силах в этом вопросе.

Среди средств воздействия на КНДР, которые США может применить, чтобы убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы, наибольшую поддержку (75%) встречают дипломатические усилия. Вторым по популярности рычагом стали санкции против КНДР (63%) и торговых партнеров Северной Кореи (61%). Более половины респондентов (57%) поддерживают включение страны в список пособников терроризма.

Наименее популярной мерой остается нанесение авиаударов по территории Северной Кореи (32%) и отправка американского контингента в страну (23%).