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Обелиск в честь российских моряков на Менорке: разрешение есть, денег нет

14:3314.03.2018
(обновлено: 14:47 14.03.2018)
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© Фото : Андрей КордочкинСохранившееся основание памятника русским морякам на МеноркеСохранившееся основание памятника русским морякам на Менорке
© Фото : Андрей Кордочкин

МАДРИД, 14 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. На испанском острове Менорка (Балеарские острова) в Средиземном море существует массовое захоронение русских моряков, о котором в России мало кто знает. Здесь покоятся более 170 военных, умерших во время первой Архипелагской экспедиции во второй половине XVIII века.

Когда-то здесь стоял девятиметровый обелиск, который был прекрасно виден всем кораблям, проходившим мимо острова или заходившим в порт. В начале XX века памятник был разрушен, спустя век его решили воссоздать.

Все разрешения от испанских властей получены, а вот найти финансирование на этот проект, который бы увековечил память солдат и офицеров, отдавших свои жизни во время русско-турецкой войны, пока не удается.

Поименно знаем 171 моряка

Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов Менорка по сути стала первой базой русского флота в Средиземном море. Здесь, в порту Магон (сейчас на этом месте расположен город Маон), останавливались русские корабли на пути в Черное море. Здесь же находился госпиталь, куда отправляли больных и раненых моряков.

Всего на Менорке за время Архипелагской экспедиции умерли более 170 русских военных — это только те, чьи имена известны. Скорее всего, их больше – не все судовые журналы сохранились. Среди погибших и похороненных на Менорке – сын легендарного адмирала Григория Спиридова, разгромившего турецкий флот в ходе Чесменского сражения, Андрей Спиридов (он погребен в греческом храме святителя Николая, его надгробие сохранилось), а также отец Иосиф Зеленский – священник корабля "Африка".

"Благодаря архивам МВФ России нам известны имена 166 моряков, еще пять имен мы узнали из архивов МИД. Очевидно, что общее количество захороненных больше", — рассказывает настоятель православного храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде протоиерей Андрей Кордочкин.

Именно ему принадлежит инициатива воссоздания памятника. Идею активно поддержало посольство РФ в Испании и лично посол Юрий Корчагин.

Моряков хоронили в пещерах за пределами города, а в 1820-е годы, их останки были перезахоронены на полуострове Мола, где находилось небольшое греческое кладбище. На этом месте и был воздвигнут обелиск. В 1850 году здесь началось строительство крепости Изабеллы Второй, а в начале XX века памятник снесли, поскольку он хорошо просматривался с моря и способствовал наводке артиллерии при возможной осаде. От девятиметрового обелиска осталось лишь каменное основание. Во время Гражданской войны (1936-1939) республиканцы использовали это каменное углубление как огневую точку.

Сейчас крепость Изабеллы Второй – музей.

"Изначально идея была построить на этом месте маленькую часовню, но музей предложил восстановить обелиск в том виде, в каком он был. Мы постарались собрать максимум архивных данных, нам удалось получить большое количество документов в историко-архивном департаменте МИД, в архиве Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, мы получили документы через французский МИД, поскольку перезахоронением останков в 1820 году занимался французский консул Формант де Шамплагард, нашли в Государственном Историческом музее картину, на котором изображен обелиск, музей передал нам прекрасную репродукцию. В результате у нас сложилась полная картина событий, связанных с российскими моряками и историей их захоронения", — говорит Кордочкин.

Испанская сторона с самого начала готова была сотрудничать, несмотря на "определенную деликатность" проекта — территория, на котором собираются восстановить обелиск с российским гербом, находится в ведомстве минобороны.

"Ни в министерстве культуры, ни в министерстве обороны Испании у нас не было никаких проблем с тем, чтобы утвердить проект строительства. Испанцы любят свою историю, и восстановление обелиска в честь русских военных – тоже ее часть", — рассказал настоятель православного храма в Мадриде.

© Государственный исторический музейИзображение места погребения русских моряков и обелиска на Менорке
© Государственный исторический музей
Изображение места погребения русских моряков и обелиска на Менорке

Или отказ, или молчание

После получения разрешения испанской стороны встал вопрос финансирования.

"За полгода можно построить, но финансирования нет. И это очень странно, поскольку нашу инициативу поддержали три министерства – МИД, российское посольство в Мадриде и лично российский посол в Испании Юрий Петрович Корчагин нам очень помогает, министерство обороны и министерство культуры России", — говорит Кордочкин.

Инициаторы восстановления памятника обращались в ряд крупнейших российских компаний, но или почти везде получили отказ, или до сих пор не получили ответ.

"Несколько очень крупных компаний нам уверенно отказали, причем даже не все сочли нужным отказать письменно, отказало Российское военно-историческое общество. Это не самые большие деньги для крупных компаний – это вопрос, интересно им это или нет. Пока складывается впечатление, что испанцы проявляют большую заинтересованность к этому проекту, чем Россия", — рассказал Кордочкин.

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