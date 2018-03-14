Талибы* взяли на себя ответственность за атаку в афганском районе Над Али

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане, жертвами которого стали от двух до шести полицейских, сообщает телеканал TOLO News.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник совершил взрыв в районе Над Али в южной афганской провинции Гильменд. По данным местных властей, в результате атаки погибли не менее двух полицейских. Телеканал со ссылкой на источники сообщил о шести жертвах.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России