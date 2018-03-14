Выборы в Афганистане вряд ли состоятся в июле, считают в МИД

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Парламентские выборы в Афганистане вряд ли состоятся в срок в июле 2018 года, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Не думаю, что парламентские выборы в Афганистане состоятся в срок в июле этого года. Талибы продолжают удерживать под своим контролем около половины территории страны, ведут активные боевые действия, организуют и совершают резонансные теракты в крупных городах, и, судя по всему, не собираются идти на компромиссы и примирение с афганским правительством", — сказал он.

Кабулов добавил, что "нет окончательной уверенности в осуществимости всех поставленных задач к намеченной дате в Независимой избирательной комиссии, которая заявляет, что регистрация избирателей завершится лишь в начале августа". "Остаются неразрешенными разногласия по параметрам предстоящих выборов между президентской администрацией и его политическими оппозиционерами, прежде всего в лице экс-губернатора северной провинции Балх Атта Мухаммада Нура (Atta Muhammad Nur)", — сказал он.

"На мой взгляд, если проводить выборы в нынешних условиях, то их результаты не улучшат внутриполитическую обстановку и доверие к нынешней власти, не заставят вооруженную оппозицию пойти на сотрудничество с правительством", — отметил Кабулов. он.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ (запрещена в РФ).